“الإذاعة والتلفزيون” تُوقِّع 3 اتفاقيات شراكة مع مؤسسات إعلامية عالمية

وقعت هيئة الإذاعة والتليفزيون، 3 شراكات عالمية متخصصة في المجال التقني والإعلامي، بمعرض مستقبل الإعلام على هامش، فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ22 بالرياض.
وتهدف الشراكات إلى التعاون في مركز البيانات وخدمات الإعلام الرقمية وسحابة الوسائط وصندوق محتوى البرامج، بالإضافة إلى تقديم حلول إعلانية.
وأكد رئيس الهيئة التنفيذي محمد الحارثي، على أهمية مثل هذه الشراكات؛ للاستفادة من الخبرات؛ حيث إن كل شركة لديها باع طويل من التاريخ الإنتاجي والتقني، وهو ما يتوافق مع مشروع التحول الرقمي للهيئة.
ويُنتظر أن تُسهم تلك الشراكات، في توظيف الذكاء الاصطناعي والارتقاء بالصناعة الإعلامية من حيث المرونة بترقية إصدار البرامج وتحديث الأجهزة والجودة وتوفير التكاليف.
وفق “أخبار 24”.