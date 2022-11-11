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جديد المحليات > “اعتماد” يمنح أول شهادة في مجال المختبرات الطبية بالقطاع الحكومي
11/11/2022   9:49 ص

“اعتماد” يمنح أول شهادة في مجال المختبرات الطبية بالقطاع الحكومي

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حصل مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، التابع لوزارة الحرس الوطني، على شهادة اعتماد من مركز الاعتماد السعودي، في مجال المختبرات الطبية طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 15189.

ويعتبر هذا الاعتماد الأول للمختبرات الطبية في القطاع الحكومي، كما حصل مختبر سعودي آجال على شهادة الاعتماد الأولى للمختبرات الطبية في القطاع الخاص.

وجاء اعتماد المختبرين بعد التحقق من كفاءة الكوادر الفنية والإدارية وتوفر إجراءات كافية لضبط الجودة وضمانها، ووجود ممارسات ملائمة في أخذ العينات وحفظها، وتوفر التجهيزات والمعدات والبيئة المناسبة للاختبارات. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن اعتماد مختبري مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز وسعودي آجال؛ جاء من منطلق رسالة المركز المرتكزة على تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة للوصول بمنظومة الجودة في المملكة إلى أفضل عشر دول عالمياً بحلول عام 2030.

“اعتماد” يمنح أول شهادة في مجال المختبرات الطبية بالقطاع الحكومي

جديد المحليات
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