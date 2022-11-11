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رياضة > بالفيديو.. الفراج: الهلال سيشارك ممثلًا لقارة آسيا في مونديال الأندية
11/11/2022   9:49 ص

بالفيديو.. الفراج: الهلال سيشارك ممثلًا لقارة آسيا في مونديال الأندية

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كشف الإعلامي وليد الفراج عن مشاركة حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، نادي الهلال في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وقال الفراج عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “الإتحاد الآسيوي يقرر إقامة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة”.

وتابع: “الهلال والشباب والفيصلي يمثلون المملكة في الأدوار الإقصائية، حيث تستضيف قطر الأدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي في شهر فبراير المقبل”.

وواصل: “الدور النهائي سيتم تأجيله لأنه بنظام الذهاب والإياب وحيث سٌتلعب مباراة الذهاب في غرب القارة والإياب في شرقها”. وفق “أخبار 24”.

وكشف: “موعد المباراة النهائي سيكون ما بعد النسخة المؤجلة من كأس العالم للأندية 2022 والاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفسر عن الفريق الذي سيشارك فكانت الإجابة أن الهلال سيمثل آسيا في كأس العالم للأندية وستكون المرة الثالثة له في المونديال”.

ويحمل نادي الهلال لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

بالفيديو.. الفراج: الهلال سيشارك ممثلًا لقارة آسيا في مونديال الأندية

رياضة
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