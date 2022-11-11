ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة.. القمر الأحدب يقترن بالمريخ اليوم

يُرصد بسماء الوطن العربي اليوم الجمعة اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المريخ حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة.
وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر والمريخ سوف يرصدان باتجاه لأفق الشمال الشرقي، ونظرا لأن المسافة الظاهرية بين بينهما واسعة فلن يظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.
وأبانت أن مراقبة لمعان المريخ أسبوعيا في غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل المقبل في ديسمبر، حيث سيظهر فيها الكوكب في ذروة لمعانه.وفق “أخبار 24”.
وقالت إن الكوكب الأحمر يظهر ساطعًا في بعض الأحيان لأن الأرض تستغرق عامًا لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ حوالي عامين للدوران مرة واحدة، ويحدث تقابل المريخ عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس كل عامين و50 يومًا.