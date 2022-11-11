“فيفا” يعلن إقامة منطقة مشجعين رسمية لكأس العالم 2022 في الرياض

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الجمعة)، عن إقامة منطقة مشجعين رسمية لبطولة كأس العالم 2022 في العاصمة الرياض طيلة أيام البطولة.
وأوضح الاتحاد أن الكأس الأصلية للبطولة وعددا كبيرا من الكرات الرسمية للنسخ السابقة، وأشياء أخرى كثيرة ستصل إلى جدة والرياض اليوم الجمعة وغداً السبت؛ في مهرجان يستمر طوال كأس العالم.
وأبان أن منطقة المشجعين ستكون في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي “القاعات الخضراء”، وستكون بمثابة مهرجان دولي رسمي لمشجعي المونديال. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المنطقة تستوعب نحو 5 آلاف من عشاق كرة القدم لمشاهدة البث المباشر للمباريات من خلال شاشة حديثة مع مقاعد مصممة خصيصًا لهذا الغرض.