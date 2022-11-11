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جديد المحليات > “سلمان للإغاثة” يوزع كفالات الأيتام والأرامل السوريين ويقدم خدمات علاجية في اليمن
11/11/2022   8:55 م

“سلمان للإغاثة” يوزع كفالات الأيتام والأرامل السوريين ويقدم خدمات علاجية في اليمن

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدفعة التاسعة من الكفالات المالية الشهرية على الأيتام والأرامل السوريين والمجتمع المستضيف في محافظة إربد.

وشمل التوزيع 56 أسرة منها 40 سورية و16 أردنية بواقع 191 مستفيداً من الأيتام والأرامل.

كما قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية لـ 313 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع إمكانات القطاع الصحي.وفق “أخبار 24”.

فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين، حيث راجع العيادات 280 مستفيداً.

“سلمان للإغاثة” يوزع كفالات الأيتام والأرامل السوريين ويقدم خدمات علاجية في اليمن

جديد المحليات
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