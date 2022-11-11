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جديد المحليات > “هيئة المهندسين” تطلق مبادرة مسارات التعلّم المرن لتتواءم مع احتياجات سوق العمل
12/11/2022   1:10 ص

“هيئة المهندسين” تطلق مبادرة مسارات التعلّم المرن لتتواءم مع احتياجات سوق العمل

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أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مبادرة مسارات التعلّم المرن عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني “FutuerX”؛ لتعزيز منظومة التدريب الهندسي.

وقال أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، إن المبادرة تتيح للمتدربين من المهندسين والمهندسات 6 مسارات تدريبية في عددٍ من المجالات الهندسية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف، أن المسارات التدريبية المرنة شملت: مسار مقدمة في هندسة النظم، وإدارة المشاريع الهندسية الكبرى، والهندسة الإنشائية، وإنتاج الطاقة والتوزيع والسلامة، وإدارة التشييد، وإدارة المشاريع الهندسية. وفق “أخبار 24”.

تبدأ المبادرة، في الأول من شهر ديسمبر 2022؛ لمدة 60 يوماً على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعضويته سارية لدى الهيئة.

“هيئة المهندسين” تطلق مبادرة مسارات التعلّم المرن لتتواءم مع احتياجات سوق العمل

جديد المحليات
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