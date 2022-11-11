بمشاركة 1000 إعلامي.. معرض “fomex” يقيم ندوات وورشاً برامجية لترويج الإنتاج السمعي والبصري (فيديو)

توافد زوار معرض مستقبل الإعلام “fomex”، المصاحب للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون للدورة الـ22؛ للمشاركة في فعالياته المتنوعة التي يتسم بها المهرجان المقام بالرياض في يومه الثاني.
ويتضمّن المعرض ندوات وورشاً هندسية وبرامجية لترويج الإنتاج السمعي والبصري، إضافة إلى مسابقات سمعية وبصرية بمشاركة أكثر من 1000 إعلامي، و100 عارض موزّعين على 150 جناحاً من شتى بلدان العالم .
وتتخلل فعاليات اليوم الثاني، استضافة العديد من الشخصيات الإعلامية البارزة والمتخصصة بمجال الإنتاج التلفزيوني والرياضي، حيث تبدأ الجلسة الحوارية الأولى بعنوان “الإنتاج المحلي في التلفزيون والإذاعة.. التحول المستقبلي”. وفق “أخبار 24”.
وتتمحور الجلسة الثانية حول عنوان “الإعلام الرياضي وصناعة النجوم”، بعد ذلك يلقي الحضور بالمنصة محاضرة بعنوان “البودكاست والإعلام الجديد”، تليها جلسة بعنوان “المحتوى العربي الرقمي”.
#فيديو | حضور كثيف وتجارب ثرية في ثاني أيام #معرض_مستقبل_الإعلام #FOMEX في الرياض. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/cEHygPw5P6
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) November 11, 2022