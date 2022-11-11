بقطع تعبر عن تاريخ المملكة.. 45 مصمماً ومصممة يستعرضون إبداعاتهم بمعرض الأزياء

يستعرض 45 مصمماً ومصممة سعودية إبداعاتهم في معرض الأزياء السعودي بمركز الملك عبد العزيز الثقافي “إثراء” والذي يُقام بالتعاون مع هيئة الأزياء، ويستهدف المعرض استكشاف ماضي المملكة وحاضرها ومستقبلها من خلال الأزياء في فرصة فريدة للتواصل مع مجمع الأزياء والتصاميم العصرية.
وأوضحت مسؤولة قسم التسويق في “إثراء” وضحة النفجان لـ “أخبار 24” أنه تم افتتاح المعرض في شهر نوفمبر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر تحت مسمى “تعاون”، حيث يتم عرض قطع من الأزياء والمجوهرات تعبر عن الإرث الشخصي وبعضها يعبر عن تاريخ العمارة السعودية والتاريخ الحضاري للمملكة وقصص الأجداد، بهدف تقديم منصة للمصممين السعوديين واستعراض أعمالهم.
من جهته قال مؤسس ورئيس تنفيذي لإحدى دور التصميم، عبد الرحمن العابد: إن مشاركة الدار بعرض شنطة “الدلم” المستوحاة من منطقة الدلم القريبة من الرياض والخرج والتي يتواجد بها أبراج الدلم التي تعود لعهد المؤسس الملك عبد العزيز منذ أكثر من 100 عام.
من جانبها أوضحت المصممة دلال الملوح أنها شاركت في المعرض بقطعة مستوحاة من جدة القديمة والتي يظهر فيها جمال الهندسة المعمارية السعودية، وقطعة أخرى مستوحاة من القط الجنوبي العسيري، مبينة أن بدايتها مع التصميم كانت في الشرقية منذ 10 سنوات عبر برنامج للأسر المنتجة بالجمعيات الخيرية.
وأشارت إلى أنها أنشأت خط “تصميمات المها” في عام 2013 م، تيمنا باسم والدتها، حيث تسعى إلى إبراز الجمال الأنثوي في تصاميمها مع روح مرحة، وتتمحور فلسفتها في التصميم على المرح والبهجة.