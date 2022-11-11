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رياضة > “سانتو” يعتمد خطة الاتحاد لمواجهة الفيحاء وديًا
12/11/2022   1:09 ص

“سانتو” يعتمد خطة الاتحاد لمواجهة الفيحاء وديًا

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اعتمد المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو، الخطة التي سيخوض بها مواجهة الفيحاء الودية، ضمن المعسكر التحضيري للفريق في مدينة دبي الإماراتية.

وشرح سانتو للاعبين المطلوب منهم خلال مواجهة الفيحاء، بعدما أنهى اللاعبون تدريباتهم للمواجهة الودية، والتي اشتملت على تطبيق العديد من الجمل الفنية والتكتيكية بالإضافة إلى الجوانب المهارية.

وفي وقت سابق، انتظم لاعبو الاتحاد في معسكر دبي الذي يستمر لمدة 22 يوماً، ضمن تحضيرات الفريق الغربي خلال فترة توقف دوري روشن، تزامناً مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022. وفق “أخبار 24”.

“سانتو” يعتمد خطة الاتحاد لمواجهة الفيحاء وديًا

رياضة
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