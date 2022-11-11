“البحر الأحمر” توقع اتفاقية مع شركة عالمية رائدة في تصنيع الخرسانة القائمة على الكربون

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية توقيعها مذكرة تفاهم مع إعلان شركة “Partanna” العالمية الرائدة في تصنيع أول خرسانة قائمة على الكربون السالب في العالم اليوم (الجمعة).
وانطلاقاً من هذه الاتفاقية؛ الموقعة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 في مصر، يبحث كلا الطرفين إمكانية إنشاء مرافق إنتاج تابعة لشركة “Partanna” على ساحل البحر الأحمر في المملكة.
وتعمل تقنية الخرسانة القائمة على الكربون السالب على عدم إطلاق أي انبعاثات كربونية وعلى امتصاص الكربون من الغلاف الجوي، وتولد في الوقت نفسه كربوناً قابلاً للمعالجة.
وتتميز هذه الخرسانة بصلابتها وتعدد استخداماتها كالأسمنت التقليدي تماماً، كما أن استخدامه للمحلول الملحي كعنصر أساسي يعود بفوائد فريدة للشرق الأوسط، حيث يمكن لمحطات تحلية المياه جني المزيد من المياه العذبة لكل لتر معالج وتزويد شركة “Partanna” بالباقي.
يذكر أن شركة “Partanna” أعلنت قبل أيام عن شراكة مع حكومة جزر الباهاما لبناء أول مشروع سكني في العالم بالاعتماد على الخرسانة القائمة على الكربون السالب. وفق “أخبار 24”.