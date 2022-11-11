نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > رئيس “نيوم”: التاكسي الطائر سيكون حاضراً للتنقل والمواصلات
12/11/2022   1:09 ص

رئيس “نيوم”: التاكسي الطائر سيكون حاضراً للتنقل والمواصلات

+ = -
976

قال الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم”، المهندس نظمي النصر، إن التاكسي الطائر سيكون حاضراً للتنقل والمواصلات في المنطقة، حيث يجري العمل على وضع أول نظام صديق للبيئة يعتمد على الطيران.

وأوضح “النصر” خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء أنه تم استخدام 15 طائرة هليكوبتر في نيوم بشكل فعلي، وهذا ما يساعد المنطقة على تحقيق أهدافها، كما أن العمل جارٍ على توفير مصادر مياه متجددة للاستهلاك التجاري والصناعي.

ونوه إلى أن “نيوم” شهدت إنشاء أول مركز لتطوير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وهو يركز على الابتكار والأبحاث لحماية المحميات الطبيعية والبيئة، بالإضافة إلى وجود مدينة صناعية لتسريع انتقال الحلول والتكنولوجيا. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تحسين البنية التحتية لمدينة “ذا لاين”؛ لتسع 10 ملايين شخص يسكنون على 5 % فقط من مساحة أراضيها، مبيناً أن تلك الكثافة السكانية تعادل سكان مدينتي لندن ونيويورك.

رئيس “نيوم”: التاكسي الطائر سيكون حاضراً للتنقل والمواصلات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885236134.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.