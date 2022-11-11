النصر يمطر شباك الأهلي برباعية في دوري السيدات

حقق فريق النصر للسيدات فوزا عريضا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة رباعية نظيفة خلال المباراة التي جرت، الجمعة، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضِمن منافسات الجولة الرابعة للدوري السعودي الممتاز للسيدات.
وسجلت لاعبات النصر هدفين في الشوط الأول عن طريق مباركة الصيعري ومارينا بانشكو ، وفي الشوط الثاني عززت ياسمين طبيلة النتيجة بتسجيل الهدف الثالث، قبل أن تسجل حصة العيسى الهدف الرابع.
وبتلك النتيجة، عزز فريق النصر للسيدات صدارة الدوري الممتاز للسيدات، حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز الخامس، في جدول الترتيب.وفق “أخبار 24”.