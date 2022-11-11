تستخدم محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أحدث التقنيات الزراعية للتشجير ونثر بذور النباتات، محققة بذلك استدامة بيئية مثالية للكائنات الفطرية في نطاقها.
وأوضحت هيئة تطوير المحمية أنها أطلقت أكبـر حملـة تشجير أواخر شهر أكتوبر 2021 لتصل لمساحة مليونَيْ م2، مستخدمةً “طائرات الدرونز” لنثر بذور النباتات المتنوعة، إضافة إلى استخدام تقنية “البوليمرز” التي تعمل على رفع جودة التربة وكثافة الغطاء النباتي.
وبينت أن البذور المنثورة تشمل الخزامى، والأقحوان، والربلة، وشقائق النعمان وغيرها، مؤكدةً أن اختيار بذور النباتات الموسمية لسهولة تأقلمها مع البيئة وسرعة نموها خلال موسم الأمطار.
وفق “أخبار 24”.