طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)،وأجزاء من الحدود الشمالية..
ونوه إلى وجود فرص لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الجوف، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة في مكة المكرمة والرياض، و30 درجة في المدينة المنورة، و36 درجة في الدمام، و34 درجة بجدة، و24 درجة في أبها).