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جديد المحليات > “الصحة الخليجي” يوضّح لماذا يجب على مُصابي السكري زيارة الطبيب بشكل دوري
12/11/2022   11:03 ص

“الصحة الخليجي” يوضّح لماذا يجب على مُصابي السكري زيارة الطبيب بشكل دوري

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أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أسباب الحاجة إلى زيارة الطبيب من قبل المُصابين بداء السكري بشكل دوري.

وبيّن المجلس، أن الاستشارات والفحوصات الدورية تمكّن المريض من الحفاظ والتحكم بمستويات السكر بشكل أكبر، كما تحمي من حدوث مضاعفات مثل أمراض العينين وأمراض الكلى وتلف الأعصاب.

وأضاف أنه من الممكن تفادي أو تقليل هذه المضاعفات، من خلال الالتزام بالاستشارات الطبية وعمل الفحوصات اللازمة، التي تكشف أي تغيرات مبكراً حتى عند ظهور أي أعراض مصاحبة، مبيناً أن الطبيب يساعد المريض أيضاً على وضع أهداف وخطة علاجية وحلول تُساهم في التحكم بحالته الصحية.

السكري

وفق “أخبار 24”.

“الصحة الخليجي” يوضّح لماذا يجب على مُصابي السكري زيارة الطبيب بشكل دوري

جديد المحليات
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