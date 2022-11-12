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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي”
12/11/2022   2:09 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي”

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كشفت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة المسجلة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض الإصابات الجديدة وحالات التعافي، وارتفاع الوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 61 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 43 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 824438 إصابة بالفيروس.

وذكرت أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في منحنى الحالات الحرجة، حيث دخلت 11 حالة جديدة إلى غرف العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 88 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 130 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 811320 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في الوفيات، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9432 حالة وفاة.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي”

جديد المحليات
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