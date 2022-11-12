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جديد المحليات > استشاري: الإنسان الإيجابي أقل عرضة للإصابة بجلطات القلب بنسبة 20%
12/11/2022   2:09 م

استشاري: الإنسان الإيجابي أقل عرضة للإصابة بجلطات القلب بنسبة 20%

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قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن احتمال حدوث جلطة القلب يقل لدى الإنسان الإيجابي بنسبة 20% مقارنة بالمكتئب والسلبي دوماً.
وأوضح النمر أن أغلب جلطات القلب في الشباب تحت عمر 40 سنة ليست وراثية، وإنما نتيجة نمط حياة غير صحي.
وأبان أن نمط الحياة غير الصحي يتمثل في التدخين، والتوتر النفسي سواء كان اجتماعيًا أو وظيفيًا، بالإضافة لإدمان المخدرات، والوجبات السريعة، مع قلة ممارسة الرياضة وقلة تناول الخضراوات والفواكه. وفق “أخبار 24”.

استشاري: الإنسان الإيجابي أقل عرضة للإصابة بجلطات القلب بنسبة 20%

جديد المحليات
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