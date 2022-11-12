أول تعليق للاعبي الأخضر بعد ضمهم لقائمة كأس العالم قطر 2022

أبدى لاعبو المنتخب الوطني سعادتهم بعد اختيارهم من قِبل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لقائمة الأخضر لكأس العالم قطر 2022.
وغردّ عبد الله عطيف، عبر حسابه بموقع تويتر: “تمثيل الوطن في أكبر المحافل شرف لأي لاعب، والحمد لله على هذا الشرف وبإذن الله نمثل الوطن خير تمثيل ولا نستغني عن دعمكم ودعائكم الذي نحتاجه أكثر من أي وقت مضى”.
ودوّن سالم الدوسري، قائلاً: “كلنا في خدمة الوطن الغالي.. صقورًا نحلق لرفع راية الأخضر عاليًا”.
وقال فراس البريكان: “اللهم لك الحمد.. لا يوجد شعور أفضل من تمثيل الوطن في أعلى المحافل”.
وغرد فهد المولد:”شرف كبير تواجدي ضمن قائمة المنتخب الوطني في أكبر محفل رياضي بمونديال 2022 وبإذن الله نكون أهلاً لهذه الثقة ونقدم مشاركة مشرفة تعكس اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة للشباب والرياضة”.
ويقع المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022 رفقة مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.
وضمت القائمة 26 لاعبًا وهم: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، رياض شراحيلي، عبدالرحمن العبود، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، هيثم عسيري، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان. وفق “أخبار 24”.
كما شهدت قائمة المنتخب استبعاد رينارد لكل من: نواف العابد، عبدالله الحمدان، أحمد بامسعود، زكريا هوساوي، أمين بخاري، عبدالله رديف، وأيمن يحيى.
وكان الأخضر قد اختتم الخميس معسكره في العاصمة الإماراتية أبوظبي والذي شهد تواجد 34 لاعبًا حيث تم الإعلان في البداية عن قائمة أولية ضمت 32 لاعبًا قبل أن يتم استدعاء الحارس أمين بخاري بدلًا من الحارس المصاب فواز القرني، فيما تم استدعاء اللاعب زكريا هوساوي في وقت لاحق.
وخاض المنتخب السعودي خلال المعسكر 5 وديات أمام كل من مقدونيا الشمالية، هندوراس، ألبانيا، آيسلندا وبنما، فيما سيختتم ودياته قبل المونديال بمواجهة كرواتيا في الرياض يوم 16 نوفمبر الجاري.