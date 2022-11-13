نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وزخات من البرد على عدة مناطق تشمل مكة والمدينة والشرقية
13/11/2022   6:53 ص

طقس اليوم.. أمطار وزخات من البرد على عدة مناطق تشمل مكة والمدينة والشرقية

+ = -
950

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضاف أن الحالة ستشمل كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في المدينة المنورة، و31 درجة في الرياض، و33 درجة بالدمام وجدة، و23 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار وزخات من البرد على عدة مناطق تشمل مكة والمدينة والشرقية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885236253.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.