خلال اتصال هاتفي.. ولي العهد يناقش مع الرئيس الفرنسي تعزيز الروابط الاقتصادية وتطورات الأوضاع بلبنان

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس (السبت)، وناقشا عدداً من القضايا المهمة.
وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان صادر عن قصر الإليزيه، إلى أن الأمير محمد وماكرون ناقشا الأوضاع في لبنان وأكدا ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، ليتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد.
وأضافت أن ماكرون اتفق مع ولي العهد على مواصلة تعاونهما وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان، كما تطرقا للحديث عن التهديدات التي يتعرض لها استقرار المنطقة.
ونوهت إلى أن ولي العهد والرئيس الفرنسي أعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وأبديا رغبتهما كذلك في تعزيز الروابط الاقتصادية لا سيما في مجال الطاقة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، ثمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ما أعرب عنه إيمانويل ماكرون، من دعم فرنسا للأمن والاستقرار في المنطقة ورفضها للتهديدات التي تخل باستقرارها، كما تبادل الأمير محمد مع الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.