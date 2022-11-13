عائض القرني يعلق على مطالبة محمد عبده للفنان عايض يوسف بتغيير اسمه

علق الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، على الجدل الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد مطالبة الفنان محمد عبده للفنان الشاب عايض الذي شاركه الغناء ضمن ليلته الغنائية بتغيير اسمه الفني.
وقال الداعية القرني، إن الفنان محمد عبده صديقه وسبق أن أنشد له قصيدة “لا إله إلّا الله” ودعاه إلى منزله بجدة وأكرمه، مضيفاً: “يكفيني أنا وإياه والفنان عايض القرني أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وليس هناك إلا الصداقة المتينة وثلاثتنا نجتمع في ثلاث “دين ووطن وقيادة”. وفق “أخبار 24”.
وطلب محمد عبده خلال ليلته الغنائية من عايض يوسف بتغيير اسمه بسبب تطابقه مع اسم الداعية الإسلامي عائض القرني، لكن الفنان الشاب رفض هذا الأمر وتمسك باسمه قائلاً: “اسمي عاجبني”.