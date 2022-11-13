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جديد المحليات > وزير “الطاقة”: طموحنا تصدير الطاقة الشاملة ونتحدى أن يُنفذ مثلنا في خفض الانبعاثات
13/11/2022   6:51 ص

وزير “الطاقة”: طموحنا تصدير الطاقة الشاملة ونتحدى أن يُنفذ مثلنا في خفض الانبعاثات

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تحدث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن طموح المملكة في تصدير الطاقة الشاملة بحلول العام 2030، داعياً إلى أخذ المملكة قدوة في تخفيض الانبعاثات.

وقال خلال مقابلة على قناة “العربية”: إن المملكة تسعى إلى أن تكون دولة مصدرة للطاقة في شكلها الشامل وليست منتجة فقط، مؤكداً أنها تملك مقومات تؤهلها أن تكون أقل كلفة.

وعن جهود المملكة بشأن الانبعاثات؛ لفت الوزير إلى أن المملكة أنجزت أشياء ملموسة ما يجعلها قادرة على أن تتحدى من يريدون التنفيذ، قائلاً: “ينفذون مثلنا أو يتخذونا قدوة”؛ وذلك في إشارة إلى الدول التي كانت دوماً تنادي في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.

وأضاف، أنه في الوقت الذي نخفض فيه الانبعاثات، هناك دول تزداد انبعاثاتها، وهي التي كان من المفترض أن تكون صاحبة المبادرة في هذا الأمر، خاصة أنها تملك المقومات المالية والفنية، معلقاً بقوله: “انظروا إلى من كان يعطينا محاضرات حول الانبعاثات، كم بلغت معدلاته الآن؟”.

وزير “الطاقة”: طموحنا تصدير الطاقة الشاملة ونتحدى أن يُنفذ مثلنا في خفض الانبعاثات

جديد المحليات
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