“الخدمات الأرضية” توقع مذكرة تفاهم لتشغيل معدات الخدمات الهيدروجينية بمطار الملك فهد

وقَّعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم (السبت)، مذكرة تفاهم مع شركة إيربردوكس؛ لتشغيل معدات الخدمات الأرضية الهيدروجينية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وتستهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ، دفع حركة الهيدروجين في المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، ووفقاً لرؤية المملكة 2030.
ويعدُّ ذلك أول تعاون لاستخدام الطاقة الهيدروجينية في قطاع الطيران والمناولة الأرضية، حيث تسعى الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى استخدام التقنية الحديثة. وفق “أخبار 24”.