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جديد المحليات > “غازكو” تعلن فصل نشاطَي نقل الغاز وبيعه بالجملة وتحويلهما إلى شركتين تابعتين
13/11/2022   12:24 م

“غازكو” تعلن فصل نشاطَي نقل الغاز وبيعه بالجملة وتحويلهما إلى شركتين تابعتين

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” اليوم (الأحد)، فصل نشاطَي نقل الغاز وبيعه بالجملة وتحويلهما إلى شركتين تابعتين ذواتَي مسؤولية محدودة.

وأوضحت الشركة في بيانين منفصلين أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2022 على البدء في إجراءات فصل نشاطي بيع الغاز بالجملة وتحويله إلى شركة مستقلة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% يكون نشاطها الرئيسي توزيع الغاز بالجملة، وكذلك البدء في إجراءات فصل نشاط نقل الغاز وتحويله إلى شركة مستقله تابعة، يكون نشاطها الرئيسي (النقل البري ويشمل نقل غاز البترول السائل إلى محطات غازكو للتخزين والتعبئة).

وقالت الشركة إنها ستعمل على أخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.  وفق “أخبار 24”.

“غازكو” تعلن فصل نشاطَي نقل الغاز وبيعه بالجملة وتحويلهما إلى شركتين تابعتين

جديد المحليات
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