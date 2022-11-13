“صندوق الاستثمارات” يعلن بيع 12 مليون سهم في “تداول” بـ 2.3 مليار ريال

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الأحد) إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع “الطرح”.
وقام الصندوق ببيع 12 مليون سهم من حصته في تداول التي تمثل 10% من رأس مال الشركة، حيث بلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج.
وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72 مليون سهم أو 60% من رأس مال الشركة.
وقال مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إياس الدوسري، إن هذه الصفقة تأتي في إطار برنامج صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال، الذي يهدف الصندوق من خلاله إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.
وبين أن عملية البيع شهدت اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعد مؤشراً على مكانة مجموعة تداول السعودية القابضة، كشركة رائدة مدرجة في السوق المالية السعودية. وفق “أخبار 24”.