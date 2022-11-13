حذر استشاري أمراض القلب والشرايين الدكتور خالد النمر من بعض الممارسات التي يقوم بها الشباب مؤخرا، من خلط القهوة مع مشروبات الطاقة، بهدف زيادة النشاط.
وأوضح النمر أن هذا الأمر يعرض الشباب لتركيز عال من الكافيين، قد يسبب الخفقان وارتفاع ضغط الدم والمضاعفات الصحية الأخرى لمشروبات الطاقة.
وكانت وزارة الصحة كشفت في رسالة توعوية لها أضرارا بالغة لمشروبات الطاقة، كان أبرزها التآكل الحمضي للأسنان، وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وحدوث تقلصات قوية لعضلة القلب والإصابة بالسكتات القلبية، والصداع والتوتر، والقلق والأرق والسمنة ومرض السكري وتقرحات والتهابات المعدة، وهشاشة العظام.
وفق “أخبار 24”.