أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاع الإصابات الجديدة ومعدل التعافي، وانخفاض الوفيات والحالات الحرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 14 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 824513 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 150 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 811470 حالة.
وأشارت إلى انخفاض معدل الـوفيات، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9433 حالة وفاة.
ونبهت إلى تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة بخروج 7 حالات جديدة من العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 81 حالة.
وفق “أخبار 24”.