“الموارد البشرية”: 3 أسباب وراء اختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسباب اختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر.
وأوضحت في رسالة توعوية لها عبر خدمة “العناية بالعملاء”، أنها تعمل على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر.
وأشارت إلى أن أهم أسباب هذا الاختلاف هو ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري، أو وجود مصدر دخل جديد للأسرة، أو بسبب نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.
وفق “أخبار 24”.