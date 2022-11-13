توقيع اتفاقية لممارسة منظم المياه مهامه في جميع مطارات المملكة

وقع منظم المياه والهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية تعاون بشأن ممارسة المنظم مهامه التنظيمية المتصلة بمناطق تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها وتخزينها تشغيلياً في جميع مطارات المملكة.
ومثل منظم المياه في التوقيع على الاتفاقية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التوجيهية لمنظم المياه المهندس منصور المشيطي، وعن الهيئة العامة للطيران المدني رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج.
ونصت الاتفاقية على التزام الجهات المالكة للمحطات ومرافق المياه بالتقدم لمنظم المياه للحصول على التراخيص اللازمة لكل نشاط بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات الخاصة بالتراخيص، بما يضمن توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق به، وبجودة عالية.
كما تضمنت الاتفاقية آلية التنسيق بين الطرفين لتنفيذ أحكامها بما يضمن حقوق الطرفين. وفق “أخبار 24”.