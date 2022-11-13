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جديد المحليات > مرور حائل يُحيل مواطناً عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب للهيئة المرورية
13/11/2022   5:32 م

مرور حائل يُحيل مواطناً عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب للهيئة المرورية

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أعلن مرور منطقة حائل، اليوم (الاحد)، إحالة مواطن عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة الحائط إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه؛ وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظاً على سلامة الجميع.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، وأجزاء من مكة المكرمة، بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول. وفق “أخبار 24”.

مرور حائل يُحيل مواطناً عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب للهيئة المرورية

جديد المحليات
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