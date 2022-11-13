بقيمة 2.3 مليار ريال.. توقيع اتفاقية لتنفيذ 6.3 ألف وحدة سكنية للإسكان التنموي بمكة

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع الشركة الوطنية للإسكان اتفاقية لتنفيذ 6.3 ألف وحدة سكنية للإسكان التنموي بقيمة 2.3 مليار ريال، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع سكنية للأسر الأشد حاجة وتشمل عدة مواقع في محافظتَيْ جدة والطائف، وقد خصصت الوزارة 50٪ من المشاريع التي سيتم تنفيذها لسكان الأحياء المطورة المُزالَة منازلهم بمحافظة جدة.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخدمة كافة فئات وشرائح المواطنين، بهدف تمكينهم من تملك المسكن الملائم في مختلف مناطق المملكة.
بقيمة 2.3 مليار ريال.. توقيع اتفاقية لتنفيذ 6.3 ألف وحدة سكنية لـ #الإسكان_التنموي بـ #مكةhttps://t.co/yeXcrTTfsI pic.twitter.com/e1Rxcc9a7O
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 13, 2022
وفق “أخبار 24”.