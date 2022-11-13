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جديد المحليات > أمانة الرياض توجه بتقديم بلاغات مخالفات الحفر والبناء عبر “ناقلات”
13/11/2022   10:28 م

أمانة الرياض توجه بتقديم بلاغات مخالفات الحفر والبناء عبر “ناقلات”

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أعلنت أمانة الرياض، عن تفعيل دورها الرقابي، عبر منصة ناقلات، من خلال مراقبة وتتبع حركة وبيانات الشاحنات لإدارة عملية نقل مخلفات الحفر والبناء.

وأوضحت الأمانة، أن منصة “ناقلات”، تتيح لأفراد المجتمع تقديم البلاغات عن المخالفين؛ وذلك تعزيزاً للتنمية الحضرية.

يذكر أن منصة “ناقلات”، تسهم في تحسين جودة حياة السكان إلى جانب أهمية دورها في تلبية احتياجات النمو العمراني المتزايد في العاصمة. وفق “أخبار 24”.

ويحتوي نظام المنصة على أيقونات ونوافذ للمستخدم تقدم خدمات ذكية تعمل على تيسير تنظيم الحملات المشتركة التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع شركائها لمتابعة المخالفين.

أمانة الرياض توجه بتقديم بلاغات مخالفات الحفر والبناء عبر “ناقلات”

جديد المحليات
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