بالصور.. رئيس “هيئة النقل” يتفقد جاهزية المواقع المخصصة لنقل مشجعي كأس العالم عبر منفذ سلوى

تفقد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رميح الرميح، اليوم (الأحد)، جاهزية مواقع وخدمات النقل المخصصة لنقل مشجعي كأس العالم قطر 2022 عبر الطريق البري من خلال منفذ سلوى.
واطلع الرميح والوفد المرافق له خلال الزيارة على الخطط التشغيلية ومناطق الإركاب والمسارات المحددة لخدمات النقل المتوفرة للمشجعين، كالنقل الترددي بين المنفذ السعودي “سلوى” والمنفذ القطري “أبو سمرة”؛ وذلك من خلال 55 حافلة مخصصة لنقل المشجعين الراغبين بحضور مباريات كأس العالم في قطر، أو خدمات تطبيقات نقل الركاب أو سيارات الأجرة.
كما زار منطقة انطلاق الرحلات التجارية من محافظة الأحساء وحتى الوصول إلى المنفذ السعودي “سلوى”، واطلع على خطة تشغيل 10 رحلات يومية بهدف تسهيل تنقل المشجعين، وتحسين تجربتهم في مونديال 2022.
وفق “أخبار 24”.