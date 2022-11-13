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جديد المحليات > “هيئة النقل” تطلق مبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن
13/11/2022   10:27 م

“هيئة النقل” تطلق مبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأحد)، إطلاق مبادرة توطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وجميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العامّ والخاصّ.

ويخضع المتقدمون والمستهدفون في هذه المبادرة للتدريب عبر برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية، وتشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتدّ فترة التدريب فيها لخمسة أيام.

وتهدف المبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن البري، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لا سيما الفرص التي تتوفر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها في المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، فضلًا عن مساعدة الشركات من خلال فَهْم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وَفْق مسار التدريب. وفق “أخبار 24”.

“هيئة النقل” تطلق مبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن

جديد المحليات
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