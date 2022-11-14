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جديد المحليات > “الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح وبضائع” بجمرك الخفجي
14/11/2022   7:14 ص

“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح وبضائع” بجمرك الخفجي

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع سيارات تشليح وبضائع منوعة في جمرك الخفجي وذلك يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022م.

وأوضحت الهيئة أنه قد يتم استبعاد بعض البضائع أو السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد، وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

ونوهت إلى أن شروط المزاد تتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، كما تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الشروط تشمل دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، كما يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر.

“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح وبضائع” بجمرك الخفجي

جديد المحليات
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