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جديد المحليات > القيادة تعزي “أردوغان” في ضحايا “تفجير إسطنبول”.. وتؤكد وقوف المملكة بجانب تركيا وشعبها
14/11/2022   7:13 ص

القيادة تعزي “أردوغان” في ضحايا “تفجير إسطنبول”.. وتؤكد وقوف المملكة بجانب تركيا وشعبها

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقيتي عزاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا حـادث التفجير الإرهـابي الذي وقع بميدان تقسيم بمدينة إسطنبول.

وعبّر الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان عن إدانتهما بأشد العبارات لهذا العمل الإجرامي الذي وقع يوم أمس (الأحد)، ونتج عنه وفيات وإصابات.

وأعربا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وأن يجنب الله البلاد وشعبها كل سوء وكل مكروه.وفق “أخبار 24”.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق.

القيادة تعزي “أردوغان” في ضحايا “تفجير إسطنبول”.. وتؤكد وقوف المملكة بجانب تركيا وشعبها

جديد المحليات
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