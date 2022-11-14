طقس اليوم.. سحب رعدية بمكة والمدينة والشرقية وزخات من البرد بالجوف وحائل والشمالية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في المدينة المنورة والرياض والدمام، و33 درجة في جدة، و23 درجة في أبها).