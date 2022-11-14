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جديد المحليات > “البلدية والقروية”: نركز على الاستفادة من حدائق المناطق لزيادة التغطية الخضراء وخفض درجات الحرارة
14/11/2022   7:12 ص

“البلدية والقروية”: نركز على الاستفادة من حدائق المناطق لزيادة التغطية الخضراء وخفض درجات الحرارة

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استعرض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أبرز المبادرات التي تقدمها الوزارة في مجالات الحفاظ على البيئة داخل المدن.

وأوضح، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية” على هامش مبادرة السعودية الخضراء، أن الوزارة تتبنى 6 مبادرات بيئية تتعلق بالمدن، أهمها زراعة 50 مليون شجرة، مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم تباعاً.

وأشار إلى أن مبادرات الوزارة تركز على حدائق المناطق وتأثيرها في زيادة التغطية الخضراء، وخفض درجات الحرارة من خلال التوسع في عمليات الاستشجار، متوقعاً أن تؤتي هذه المبادرات آثاراً إيجابية في وقت قصير. وفق “أخبار 24”.

“البلدية والقروية”: نركز على الاستفادة من حدائق المناطق لزيادة التغطية الخضراء وخفض درجات الحرارة

جديد المحليات
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