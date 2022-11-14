العرب في المونديال.. منتخب تونس يبحث عن رقم استثنائي منذ 1978

يزاحم منتخب تونس نظيريه السعودية والمغرب في مقدمة أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم، حيث يتساوى معهما بـ5 مشاركات، قبل خوضه كأس العالم قطر 2022، لكنه لم ينجح في عبور دور المجموعات في الخمس مشاركات الماضية.
وخاض المنتخب التونسي 15 مباراة في كأس العالم خلال تاريخه، حيث فاز في اثنتين وتعادل في 4 وخسر 9 مباريات.
ظهور أول في مونديال 1978
بدأ منتخب تونس مشواره في مونديال الأرجنتين عام 1978 بالفوز على نظيره المكسيكي بنتيجة 3-1، لكنه خسر المباراة الثانية أمام بولندا بهدف دون رد، واختتم مشاركته في البطولة بتعادل سلبي أمام ألمانيا، ومع ذلك خرج من البطولة.
عودة بعد 10 أعوام
تمكن المنتخب التونسي من العودة للمشاركة في كأس العالم بعد غياب استمر لـ 10 أعوام، بعدما تأهل لمونديال 1998 بفرنسا، والبداية كانت بالخسارة أمام إنجلترا بهدفين دون رد، وفي المباراة الثانية خسر أمام نظيره الكولومبي بهدف وحيد، وتعادل في مباراته الثالثة أمام رومانيا (1-1).
مونديال 2002
تواجد منتخب تونس في كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي في مونديال 2002 بكوريا واليابان، حيث بدأ مشواره بخسارة أمام روسيا (0-2)، ثم تعادل مع نظيره البلجيكي (1-1)، واختتم مشواره في المونديال كما بدأ بخسارة وبالنتيجة ذاتها بهدفين من دون رد، أمام نظيره الياباني.
مونديال ألمانيا 2006
حافظ المنتخب التونسي على ظهور الثالث على التوالي في كأس العالم والرابع في تاريخه، بعدما تأهل إلى مونديال 2006 بألمانيا.
وبدأ نسور قرطاج مشوارهم في المونديال بتعادل مثير أمام نظيره السعودي (2-2)، وفي المباراة الثانية خسر أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 3-1، وفي مواجهته الأخيرة خسر أمام أوكرانيا بنتيجة هدف دون رد.
عودة بعد غياب في مونديال روسيا
بعد غياب استمر لـ 12 عامًا، تمكن منتخب تونس من العودة للمشاركة في كأس العالم نسخة 2018 بروسيا، عقب فشله في التأهل لمونديال جنوب إفريقيا 2010، ومونديال البرازيل 2014. وفق “أخبار 24”.
وتواجد منتخب تونس في المجموعة السابعة، حيث بدأ مشواره، وكانت حصيلة المشاركة خسارتين ضد كل من إنجلترا بنتيجة 2–1 وبلجيكا بنتيجة 5–2 وفوز وحيد ضد بنما بنتيجة 2–1 وحصلت تونس على ثلاث نقاط.