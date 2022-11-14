الكرة تنصف نواف العابد.. خطأ إداري حرمه من رقم عالمي وإصابة أبعدته عن مونديال روسيا

48 ساعة كانت فاصلة بين انهيار حلم اللاعب نواف العابد بالظهور في كأس العالم 2022، وبين تجدد الأمل بعد استدعائه للقائمة النهائية للمنتخب السعودي بعد استبعاد اللاعب فهد المولد.
وقرر المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد، الأحد، استبعاد المولد من القائمة النهائية للمنتخب، واستدعاء العابد بدلًا منه وذلك كإجراء احترازي على خلفية مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية الخاصة باللاعب فهد المولد.
وانضم العابد إلى القائمة الأولية للمنتخب وسط آمال بأن يحقق حلمًا تأخر 4 سنوات، حيث غاب اللاعب عن قائمة الأخضر في مونديال 2018، ليصبح مونديال قطر فرصته الأخيرة في تسجيل الظهور بالمونديال.
وكانت الإصابة حرمت العابد من المشاركة في مونديال 2018 بعد تألق لافت في التصفيات جعلته نجمًا فوق العادة في كتيبة الأخضر، ليأتي مونديال 2022 ليحمل معه آمالًا للاعب بالظهور في المونديال، لكن القائمة النهائية للمنتخب خلت من اسمه لتكتب كلمة النهاية على حلمه الذي لم يكن يتوقع أنه سيتحقق بعد أقل من 48 ساعة حيث يقرر رينارد استدعاءه بدلًا من المولد.
ويبلغ العابد من العمر 32 عامًا ويعد من أبرز اللاعبين السعوديين في العقد الأخير عطفًا على ما حققه من إنجازات حققها مع فريقه السابق الهلال فضلًا عن مشاركات فعالة مع المنتخب السعودي. وفق “أخبار 24”.
ألقاب العابد وأبرز أرقامه
وحقق العابد مع الهلال 15 بطولة على رأسها دوري أبطال آسيا 2019، كما حقق الدوري 5 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس ولي العهد 6 مرات، وكأس السوبر السعودي مرتين.
وكان العابد على موعد مع رقم تاريخي على مستوى العالم بعدما سجل هدفًا بعد ثانيتين فقط ليصبح الأسرع في تاريخ كرة القدم، حيث سجله في شباك الشعلة في كأس الأمير فيصل بن فهد في 2009 لكن خطأ إداريًا من الهلال تسبب في إلغاء النتيجة “4-0 للهلال” لتحتسب 3-0 للشعلة.
وخاض العابد مع الهلال 215 مباراة رسمية سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 32 أخرى، بينها 22 هدفًا في الدوري و21 صناعة، وكان موسم 2016-2017 الأفضل له مع الهلال إذ سجل خلاله في الدوري 8 أهداف وصنع 4 أخرى.
وفي أكتوبر 2020 أسدل العابد الستار على رحلته مع الهلال لينتقل إلى الشباب الذي ساهم معه الموسم الماضي بـ 10 أهداف ما بين تسجيل وصناعة، كما يقوده حاليًا لصدارة دوري روشن للمحترفين.
أرقام العابد مع الأخضر
لعب 36 مباراة بواقع 2000 دقيقة، حيث شارك في 19 مباراة بتصفيات كأس العالم، و11 مباراة ودية، و5 مباريات في كأس آسيا، ومباراة واحدة في تصفيات كأس آسيا، وسجل 6 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.
وكان الظهور الأول للعابد، في مباراة ودية أمام توجو بتاريخ 11 أغسطس 2010، ولعب 19 دقيقة فقط، وكان آخر ظهور له أمام الأخضر أمام بنما ودياً بتاريخ 10 نوفمبر 2022.