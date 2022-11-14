“صندوق الاستثمارات” يوقع مذكرة تفاهم مع شركة “بلاك روك” لاستكشاف فرص الاستثمار بالمملكة والشرق الأوسط

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الإثنين)، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بلاك روك، الشركة العالمية التي تعمل في مجال الاستثمار، وذلك لترسيخ استراتيجية البنية التحتية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الصندوق أن المذكرة تهدف أيضا إلى وضع إطار عمل بهدف التعاون لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، وتركيز النشاط الاستثماري بشكل رئيسي على المملكة العربية السعودية. بينما تتطلع بلاك روك لدعم هذه المبادرة من خلال جهودها لبناء فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض، لتغطي أنشطتها منطقة الشرق الأوسط.
وأبان أن المشاريع المستهدفة تشمل عدداً من القطاعات مثل الطاقة، والمرافق الخدمية، والمياه، والبيئة، والنقل، والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية، وستستفيد مما تتميز به السوق السعودية والإقليمية من حيوية لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.وفق “أخبار 24”.
ويخطط الصندوق وبلاك روك للتعاون بما يمكنهما من جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين للمشاركة في المشاريع الاستثمارية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وإضافة قيمة إيجابية للاقتصاد والسوق السعوديين، وتمكين نقل المعرفة والمهارات.