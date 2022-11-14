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جديد المحليات > “الحبوب” تنهي ترسية الدفعة السادسة من القمح بكمية تجاوزت مليون طن
14/11/2022   1:54 م

“الحبوب” تنهي ترسية الدفعة السادسة من القمح بكمية تجاوزت مليون طن

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أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام (2022م) بكمية (1,009,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن هذه الدفعة تأتي في إطار تعزيز المخزونات الاستراتيجية من القمح عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح، مشيراً إلى أنه تمت الترسية على 7 شركات عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وأضاف أن فترة وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (أبريل – يونيو2023م) بواقع 16 باخرة، موزعة على 5 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 321 ألف طن، وعدد 6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 378 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 255 ألف طن، وعدد 1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأبان أن المؤسسة انتهت من موسم شراء القمح المحلي لهذا العام بشراء صافي كمية (538,436) طنا، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الاستراتيجية منه.

المؤسسة العامة للحبوب

وفق “أخبار 24”.

“الحبوب” تنهي ترسية الدفعة السادسة من القمح بكمية تجاوزت مليون طن

جديد المحليات
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