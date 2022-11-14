أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، ارتفاع الإصابات الجديدة ومعدل التعافي، والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 52 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 824640 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 196 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 811666 حالة.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ارتفاع معدل الـوفيات، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9435 حالة وفاة.