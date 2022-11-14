“المالية” تُطلق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أطلقت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية.
واوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي من خلال نظام تحصيل للجهات الحكومية والتي تتيح للمستفيد إتمام عملية دفع رسوم خدماته عبر المنصة الخاصة بكل جهة حكومية تعمل لديها الخدمة عبر وسائل الدفع البنكية: مدى، وفيزا، وماستر كارد، وسداد.
وأضافت أن الخدمة تأتي ضمن سعي الوزارة إلى تطوير وتنظيم البنية التحتية في التقنيات المالية للجهات الحكومية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تقديم خدمات رقمية موحدة ومتكاملة، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة المالية للإيرادات طارق الشهيبان، أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة منتجات المركز الرامية لدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية؛ عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول للمستفيدين وفق أفضل المعايير والمميزات التي تساهم في توفير الوقت والجهد باختصار خطوات الدفع السابقة في خطوة واحدة وفي مكان واحد عبر الصفحة الخاصة بالموقع الإلكتروني للجهات الحكومية، كما يمكن من خلالها الدفع من داخل أو خارج المملكة، وتشمل هذه الخدمة العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية ممثلة بمنصة أبشر ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وغيرها من الجهات الحكومية.وفق “أخبار 24”.