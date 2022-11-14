بالفيديو.. وصول ثاني فندق عائم إلى الدوحة لاستقبال مشجعي كأس العالم

وصلت السفينة “إم إس سي بويسيا” إلى العاصمة القطرية الدوحة، وهي ثاني الفنادق العائمة ، من فئة 4 نجوم، استعدادًا لاستقبال مشجعي بطولة كأس العالم قطر 2022، التي ستنطلق في الـ 20 من نوفمبر الجاري.
ويحتوي الفندق العائم الثاني على مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة المختلفة، بداية من المقصورات الداخلية والمطلة على المحيط إلى مقصورات وأجنحة الشرفة.
وتشمل أماكن الترفيه، 3 حمامات سباحة و4 جاكوزي وشاشة سينما، بالإضافة للمركز صحي، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وملاعب التنس وكرة السلة.
وتم تخصيص مكان لرسو السفينة في المحطة الكبرى بالدوحة، على بعد دقائق من المعالم السياحية مثل سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي .
وكانت السفينة الأولى” إم. إس. سي. وورلد أوربا” قد وصلت (الخميس) الماضي ، من فئة 5 نجوم، وتتكون من 22 طابقًا باتساع 47 مترًا، وتضم أكثر من 2.6 ألف كبينة، وتضم أكثر من 40 ألف متر مربع من المساحات العامة، وممشى خارجيا، بطول 104 أمتار، و33 مطعمًا.
وصول ثاني الفنادق العائمة “إم إس سي بويسيا” الذي يستعد لتقديم تجربة ضيافة مميزة لمشجعي بطولة #كأس_العالم #قطر2022 @NTC_Qatar@VisitQatar pic.twitter.com/CJneX60GRG
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 14, 2022
وفق “أخبار 24”.