“الغذاء والدواء” تحذر من الإفراط في استهلاك الزنجبيل

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك الزنجبيل الطازج بكميات كبيرة، مبينة أنه قد يسبّب بعض المشاكل الصحية مثل خفقان القلب وحرقة المعدة.
وأوضحت الهيئة أن الزنجبيل نبات جذري ينتمي إلى فصيلة النباتات الزنجبيلية مثل الكركم والهيل، ويمتاز بطعمه الحار واللاذع القوي، ويعد من أشهر التوابل، مبينة أن الكميات المسموحة من الزنجبيل الطازج هي 2- 4 جرامات كحد أقصى في اليوم، علماً بأن 250 مليجراما من الزنجبيل المطحون يعادل 1 جرام من الزنجبيل الطازج.
وأبانت أن هناك العديد من الاستخدامات الطبية لنبات الزنجبيل، من بينها: تخفيف أعراض البرد والزكام، وتخفيف حالات الغثيان والدوار، وتخفيف آلام الدورة الشهرية، وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، وتنشيط الدورة الدموية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن استهلاك الزنجبيل الطازج بكميات كبيرة قد يسبب بعض المشاكل الصحية مثل: خفقان القلب، وحرقة المعدة، والإصابة بالإسهال، وخفض مستوى سكر الدم، لافتة إلى أن استخدام الزنجبيل يتعارض مع الأدوية المضادة لتخثر الدم والمضادة لتكسر الصفائح الدموية، مثل “وارفارين” و”إسبرين”، ما قد يحدث نزيفا في الدم.