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جديد المحليات > “الراجحي” ينتهي من طرح واكتتاب صكوك مقوّمة بالريال ويجمع 10 مليارات
14/11/2022   1:54 م

“الراجحي” ينتهي من طرح واكتتاب صكوك مقوّمة بالريال ويجمع 10 مليارات

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أعلن مصرف الراجحي اليوم (الإثنين)، انتهاء الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بعائد تبلغ نسبته 5.50% ثابتة سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي.

وأبان المصرف في بيان على “تداول”، أن قيمة الطرح 10 مليارات ريال والعدد الإجمالي (للصكوك/السندات) 10 ملايين صك، والقيمة الاسمية (للصك/للسند) ألف ريال للصك الواحد، لافتا إلى أن أول إعادة تعيين لعائد الصك سيكون في تاريخ 16/11/ 2027م (“التاريخ الأول لإعادة التعيين”)، وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل 5 سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة. وفق “أخبار 24”.

واشار إلى أن الصكوك ستدرج ويبدأ تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإدراج الصكوك وسيتم إعلان ذلك في حينه، مشيرا إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيقوم المصرف بإعلان أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

“الراجحي” ينتهي من طرح واكتتاب صكوك مقوّمة بالريال ويجمع 10 مليارات

جديد المحليات
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