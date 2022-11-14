اللجنة الفنية السعودية الأردنية للنقل البري تتفق على تسهيل الإجراءات بين البلدين

اختتمت اللجنة الفنية السعودية الأردنية المشتركة للنقل البري أعمال اجتماعاتها في الرياض، اليوم (الإثنين).
رأس هذه اللجنة من الجانب السعودي وكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل، المهندس عبدالمجيد الطاسان، فيما رأسها من الجانب الأردني أمين وزارة النقل، المهندسة وسام التهتموني.
وشارك في اللجنة ممثلون من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من الجانب السعودي، ومن الجانب الأردني مدير هيئة تنظيم النقل البري وممثلي الأمن العام والجمارك الأردنية.
وأشار الطاسان إلى أن اللجنة ناقشت التحديات التي تواجه الناقلين والمنشآت المرخصة في النقل البري.
واتفقت اللجنة “التي امتدت أعمال اجتماعاتها على مدى يومين” على مجموعة من الحلول التي ستُسهم في تسهيل الإجراءات ودعم حركة نقل الركاب والبضائع بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، أفادت المهندسة وسام التهتموني بأن وزارة النقل الأردنية وبالتعاون مع الهيئة العامة للنقل تسعيان إلى التكامل وتذليل المعوقات والمشاكل كافة، التي تواجه حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين وانعكاس ذلك على حركة التبادل التجاري.