غداً انطلاق فعالية “بلاك هات” ضمن موسم الرياض

تنطلق فعالية “بلاك هات” ضمن فعاليات موسم الرياض يوم غد (الثلاثاء) ، وتعد الأكبر من نوعها في مجال الأمن السيبراني في المنطقة.
وينظم الفعالية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وإنفورماتك، وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه حيث تستمر لمدة 3 أيام ويشهدها عدد كبير من رؤساء قطاع أمن المعلومات في أهم الشركات العالمية المختصة.
وتشتمل الفعالية على 6 أقسام رئيسة تتمثل في القمة التنفيذية التي تناقش آخر المستجدات في هذا المجال، ومنطقة ورش العمل التقنية، والدورات التدريبية، وقاعة الأعمال التي تضم الشركات الكبرى والناشئة.
كما تضم منطقة أرسنال التي تتيح للزوار فرصة التعرف على وسائل الاختراق مفتوحة المصدر، إلى جانب منطقة الفعاليات التي تأتي برعاية إستراتيجية من NEOM وجوائز بقيمة مليون ريال لمسابقتي “التقط العلم” التي يشارك فيها أكثر من ألف متسابق يشكلون 250 فريقًا للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 700 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
وتشتمل كذلك على مسابقة “كأس منصة مكافآت الثغرات” التي يتنافس فيها المتسابقون في استقصاء الثغرات الأمنية للفوز بجوائز المسابقة التي تصل إلى 300 ألف ريال.
أما منطقة الفعاليات ستضم القرية السيبرانية التي تقام فيها 6 تحديات؛ وهي تحدي اختراق السيارة، وتحدي الهروب من الغرفة، إضافة إلى تحدي فك الأقفال، وتحدي المدينة الذكية، وتحدي اختراق الدرونز، إلى جانب اختراق الرقائق الإلكترونية.